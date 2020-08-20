Реанимация Навального

Алексей Навальный в состоянии естественной комы остается в реанимации больницы скорой помощи в Омске. Там совершил экстренную посадку самолет, которым оппозиционный политик летел рейсом из Томска в Москву.

Через некоторое время после взлета ему стало плохо, он потерял сознание и командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Врачи оценили состояние пациента как тяжелое, но затем сказали, что его удалось стабилизировать. Соратники Алексея Навального считают причиной случившегося отравление: что-то подсыпали в чай, который он выпил в кофейне в аэропорту Томска, предположила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она сопровождала Навального в этой поездке и утверждает, что ни в отеле, ни в аэропорту, ни на борту самолета он больше ничего не ел и не пил. Проверку этой версии уже начал владелец кофейни, сообщивший «Интерфаксу», что будут изучаться записи с камер видеонаблюдения.

В Кремле знают о госпитализации Алексея Навального, эта информация включена в результаты мониторинга СМИ, которые получает президент, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, привлечены лучшие врачи, в том числе специалисты из Москвы. На вопрос, поможет ли Кремль устроить доставку Навального для лечения за границу, если это потребуется, Песков сказал, что такое обращение будет рассмотрено «очень оперативно» и пожелал оппозиционеру «скорейшего выздоровления». Говоря о версии с отравлением политика, представитель Кремля заметил, что это пока только предположение, однако не исключил расследования такой версии.

Если всерьез придерживаться версии с отравлением, первый возникающий в связи с этим вопрос – кому это нужно? На память не приходит ни один из фигурантов расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, для кого оно имело бы карьерные последствия. Последний раз такое событие имело широкий резонанс, когда на расследование Навального ответил глава Росгвардии Виктор Золотов, пообещав сделать из политика «хорошую отбивную». Но тому уж почти два года, а все остались на своих местах.

Особых проблем в последнее время Навальный в России не доставлял, отметил в своем Telegram-канале гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и предположил, что возможное отравление Навального выгодно в первую очередь странам Запада. «Отравленный» Навальный им интереснее неотравленного», - написал он, сравнив эту историю «с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией».

Впрочем, в версию о том, что в России решили устроить «дело Скрипаля» на своей собственной территории, поверить так же сложно, как и в действия доморощенных недоброжелателей политика. А Навальному, конечно, скорейшего выздоровления.

