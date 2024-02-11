Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление
Экс президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживал бы гипотетические атаки России на страны, которые не заплатили за свое членство в НАТО. Позиция Трампа возмутила Белый дом, пишет The Guardian.
На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп пересказал свой диалог с президентом одной крупной страны, в ходе которого заявил, что не будет защищать должников НАТО.
«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших — прим. НСН) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам», — заявил бывший президент США.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс назвал позицию Трампа, кооторый намерен поощрять вторжения, ужасающей и бездумной.
«Это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику», — заявил он.
Бейтс также подчеркнул, что Североатлантический альянс важен как никогда благодаря действиям президента Джо Байдена.
Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social назвал «чудовищным» представленный сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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