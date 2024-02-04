NYT: члены НАТО усомнились в способности альянса выжить при Трампе
Представители стран - членов НАТО начали неофициально обсуждать судьбу альянса в случае, если экс-президент США Дональд Трамп вернется в Белый дом. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).
По информации издания, членов НАТО беспокоит возможный уход США с позиции лидера в альянсе. NYT сообщила, что власти Германии допускают распад альянса, что, по их мнению, станет «лучшим стратегическим исходом» для России.
Трамп ранее усомнился, что НАТО поможет США в случае нападения. Экс-президент называл альянс «мертвым блоком» и не исключал выход Вашингтона из организации.
В январе Трамп призвал республиканцев в Конгрессе не поддерживать выделение помощи Украине до усиления границы с Мексикой и решения проблемы нелегальных мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru