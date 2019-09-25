Трамп считает отношение к себе худшим в истории президентов США
Никогда в истории США к президенту не относились так плохо, как к Дональду Трампу. Об этом сам американский лидер написал на своей странице в Twitter. Как подчеркивает RT, ранее глава Белого дома заявил, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в США выборов.
К слову, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. При этом политик отметила, что это из ряда вон выходящий случай.
Ura.ru напоминает, что ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом публично объявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Основанием для импичмента Пелоси считает разговор президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают «нарушение целостности выборов».
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