Трамп считает отношение к себе худшим в истории президентов США

Никогда в истории США к президенту не относились так плохо, как к Дональду Трампу. Об этом сам американский лидер написал на своей странице в Twitter. Как подчеркивает RT, ранее глава Белого дома заявил, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в США выборов.

К слову, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. При этом политик отметила, что это из ряда вон выходящий случай.