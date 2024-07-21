Трамп считает Маска выдающимся человеком

Бывший американский президент Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в Гранд-Рапидс выступил в поддержку миллиардера из США Илона Маска, сообщает «Лента.ру».

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Политик назвал бизнесмена выдающимся человеком. Трамп признался, что был впечатлен, когда увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на платформу в море.

Ранее Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Дональд ТрампИлон Маск

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