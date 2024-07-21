Трамп считает Маска выдающимся человеком
21 июля 202407:01
Бывший американский президент Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в Гранд-Рапидс выступил в поддержку миллиардера из США Илона Маска, сообщает «Лента.ру».
Политик назвал бизнесмена выдающимся человеком. Трамп признался, что был впечатлен, когда увидел возвращение первых ступеней ракет компании SpaceX, в автоматическом режиме опускающихся на платформу в море.
Ранее Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru