Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа

Президент обвинил его в попытке «купить выборы». «Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — заявил глава Белого дома. Он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.

Ранее Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

