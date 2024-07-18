Байден раскритиковал Маска за поддержку Трампа

Глава Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, сообщает РИА Новости.

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Президент обвинил его в попытке «купить выборы». «Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — заявил глава Белого дома. Он прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.

Ранее Маск пожертвовал деньги в фонд, поддерживающий Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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