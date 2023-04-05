Трамп: Политика администрации США ведет к мировой войне

Политика администрации США может спровоцировать начало новой мировой войны, считает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе выступления в своем поместье во Флориде.

Трамп назвал судебные слушания в Нью-Йорке шокирующими

Во вторник суд в Нью-Йорке предъявил политику обвинения по 34 пунктам, которые касаются фальсификации деловых документов и преступного сговора. Трамп — первый в истории США экс-президент, подвергшийся уголовному преследованию.

По словам бывшего главы государства, Штаты «уже не так далеко» от начала мирового конфликта.

Кроме того, Трамп назвал выдвинутые против него обвинения свидетельством «невиданного» вмешательства в выборы и заявил, что страна «катится в ад», пишет «Свободная пресса». Политик не признал себя виновным, отмечает телеканал «360».

«Единственное преступление, которое я совершил, - это то, что бесстрашно защищаю нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить», — цитирует Трампа «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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