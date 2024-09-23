Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну

Вице-президент США, кандидат в главы государства от демократов Камала Харрис не смогла бы предотвратить Третью мировую войну. Об этом заявил бывший лидер Соединенных Штатов, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

По мнению политика, Харрис не способна «ответить даже на простейший вопрос».

«Если она этого не может, то как она может представлять США в деле остановки Третьей мировой войны? Ответ прост: она не может!» — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп отказался от очередных дебатов с Камалой Харрис. Политик подчеркнул, что проводить мероприятие поздно, поскольку голосование уже началось, пишет Ura.ru.

