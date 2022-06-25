Трамп: Решение Верховного суда США по абортам - наибольшая победа для жизни

«Сегодняшнее решение [Верховного суда] является наибольшей победой для жизни в поколении, наряду с другими недавно принятыми решениями, которые стали возможны только благодаря тому, что я сделал все обещанное, включая номинирование и включение трёх очень уважаемых и сильных защитников конституции в Верховный суд США», — цитирует политика РИА Новости.

В пятницу американский ВС отменил конституционные гарантии права на аборт, штаты страны будут регулировать этот вопрос самостоятельно. Президент США Джо Байден раскритиковал решение суда, подчеркнув, что оно отбрасывает государство «на 150 лет назад».

