Глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты

В пятницу ВС Соединенных Штатов отменил гарантии права на аборты. Теперь американские территории могут самостоятельно регулировать эту сферу.

«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», - заявил Гебрейесус.



