Глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с Reuters оценил решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий права на прерывание беременности.
В пятницу ВС Соединенных Штатов отменил гарантии права на аборты. Теперь американские территории могут самостоятельно регулировать эту сферу.
«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», - заявил Гебрейесус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru