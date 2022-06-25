Глава ВОЗ раскритиковал решение Верховного суда США об отмене прав на аборты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в беседе с Reuters оценил решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий права на прерывание беременности.

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В пятницу ВС Соединенных Штатов отменил гарантии права на аборты. Теперь американские территории могут самостоятельно регулировать эту сферу.

«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», - заявил Гебрейесус.


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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:АбортыСШАВОЗ
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