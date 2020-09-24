Трамп рассказал, при каком условии согласится с проигрышем на выборах

В свою очередь, Байден заявлял, что в случае проигрыша Трампа военные «выведут» его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

В эфире Fox News Трама также говорил, что если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут.

Опросы общественного мнения показали, что кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена поддерживают больше американцев, чем Трампа, который выдвигается на пост от Республиканской партии.

11 сентября Трамп назвал Байдена «тупицей», призвав немедленно извиниться за «безрассудную антипрививочную риторику». Кроме того, он обвинил Байдена в попытках разрушить средний класс в стране.

