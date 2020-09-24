Трамп рассказал, при каком условии согласится с проигрышем на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что согласится с проигрышем на выборах главы государства в ноябре, если Верховный суд объявит победителем представителя Демократической партии Джо Байдена.
"О, с этим я соглашусь. Но я думаю, нам еще предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдем до этого", - сказал он в подкасте с ведущим телеканала Fox News Брайаном Килмидом.
Ранее президент не стал давать гарантий мирной передачи власти. По его словам, он намерен победить.
В свою очередь, Байден заявлял, что в случае проигрыша Трампа военные «выведут» его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.
В эфире Fox News Трама также говорил, что если после выборов президента США в стране начнутся беспорядки, их подавят за несколько минут.
Опросы общественного мнения показали, что кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена поддерживают больше американцев, чем Трампа, который выдвигается на пост от Республиканской партии.
11 сентября Трамп назвал Байдена «тупицей», призвав немедленно извиниться за «безрассудную антипрививочную риторику». Кроме того, он обвинил Байдена в попытках разрушить средний класс в стране.
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