СМИ: У гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы

У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где бывший президент играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы, сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

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По их словам, агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа. После этого была открыта стрельба. По данным газеты, у него был АК-47.

Ранее стало известно, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ПокушениеВыборы Президента СШАДональд Трамп

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