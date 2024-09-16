СМИ: У гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы
16 сентября 202400:02
У гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где бывший президент играл в гольф, стреляли агенты Секретной службы, сообщает New York Post со ссылкой на источники в полиции.
По их словам, агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа. После этого была открыта стрельба. По данным газеты, у него был АК-47.
Ранее стало известно, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru