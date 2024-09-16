СМИ: У гольф-клуба Трампа стреляли агенты Секретной службы

По их словам, агенты заметили подозрительного человека на поле для гольфа. После этого была открыта стрельба. По данным газеты, у него был АК-47.

Ранее стало известно, что два человека стреляли друг в друга рядом с гольф-клубом Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

