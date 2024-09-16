СМИ: Власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения

Американские власти считают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида была попыткой покушения на политика, которая не состоялась, сообщает CNN.

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По словам источников телеканала, стрелок один, и его целью был именно Трамп, который в этот момент находился на территории международного гольф-клуба. Подозреваемый задержан властями.

Ранее стало известно, что у гольф-клуба стреляли агенты Секретной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПокушениеВыборы Президента СШАДональд Трамп

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