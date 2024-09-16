СМИ: Власти расценивают стрельбу рядом с Трампом как попытку покушения
16 сентября 202400:39
Американские власти считают, что стрельба рядом с гольф-клубом кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Флорида была попыткой покушения на политика, которая не состоялась, сообщает CNN.
По словам источников телеканала, стрелок один, и его целью был именно Трамп, который в этот момент находился на территории международного гольф-клуба. Подозреваемый задержан властями.
Ранее стало известно, что у гольф-клуба стреляли агенты Секретной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru