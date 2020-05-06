Трамп рассказал о причинах своей бессонницы
Дональд Трамп рассказал, почему не может уснуть по ночам. Телеканал ABC, ссылаясь на заявление президента США, сообщает, что главу Белого дома мучает бессонница из-за мыслей о погибших от коронавирусной инфекции американцах
Обращаясь к соотечественникам, которые потеряли близких из-за COVID-19, Дональд Трамп пообещал одержать победу над коронавирусом, отмечает Газета.ру.
«У нас есть враг, и мы должны его победить», —заявил президент США.
Добавим, по последним данным Университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 71 тысячу.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет презентован отчет о происхождении коронавируса нового типа, с которым столкнулся мир. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, отчет будет содержать подробное описание происхождения COVID-19. Однако конкретных сроков обнародования документа он не назвал.
Как уточняет агентство, Трамп отметил, что не разговаривал об этом с президентом Китая Си Цзиньпином.
По последним данным, в США зафиксировано 1,21 млн случаев заражения коронавирусом, вылечились 160 тысяч человек. США на данный момент являются страной с наибольшим числом инфицированных COVID-19.
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