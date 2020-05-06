Трамп рассказал о причинах своей бессонницы

Дональд Трамп рассказал, почему не может уснуть по ночам. Телеканал ABC, ссылаясь на заявление президента США, сообщает, что главу Белого дома мучает бессонница из-за мыслей о погибших от коронавирусной инфекции американцах

Обращаясь к соотечественникам, которые потеряли близких из-за COVID-19, Дональд Трамп пообещал одержать победу над коронавирусом, отмечает Газета.ру.

«У нас есть враг, и мы должны его победить», —заявил президент США.

Добавим, по последним данным Университета Джона Хопкинса, число жертв COVID-19 в Соединенных Штатах превысило 71 тысячу.