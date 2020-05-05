Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось на 230 человек

В штате Нью-Йорк за минувшие сутки зафиксировано еще 230 смертей среди пациентов с коронавирусом. Такие данные привел губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось о 226 летальных исходах. По словам Куомо, в худшие дни в штате регистрировали по 700 смертей пациентов c COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет презентован отчет о происхождении коронавируса нового типа, с которым столкнулись все страны мира.