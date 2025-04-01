Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной

По его словам, украинский лидер Владимир Зелинский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. По словам президента США, Зеленский готов на сделку ради членства в НАТО. «Это никогда не обсуждалось», — отметил Трамп.

Также, по его словам, вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

