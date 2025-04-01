Трамп рассказал новые подробности о сделке с Украиной
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, в контексте сделки по редкоземельным металлам он не обсуждался.
По его словам, украинский лидер Владимир Зелинский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. По словам президента США, Зеленский готов на сделку ради членства в НАТО. «Это никогда не обсуждалось», — отметил Трамп.
Также, по его словам, вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе стал причиной конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru