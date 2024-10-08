Трамп рассказал, как остановить гибель украинцев

Политик назвал руководство страны плохим. Трамп отметил, что если бы он был на президентском посту, то «многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной».

Ранее Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

