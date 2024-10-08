Трамп рассказал, как остановить гибель украинцев
8 октября 202404:31
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Украины гибнут в боевых действиях потому, что главой государства является не он.
Политик назвал руководство страны плохим. Трамп отметил, что если бы он был на президентском посту, то «многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной».
Ранее Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru