Трамп рассказал, как остановить гибель украинцев

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что граждане Украины гибнут в боевых действиях потому, что главой государства является не он.

Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за Байдена и Харрис

Политик назвал руководство страны плохим. Трамп отметил, что если бы он был на президентском посту, то «многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной».

Ранее Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что в случае победы на выборах готов сотрудничать с демократами для достижения мира в Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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