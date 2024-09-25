Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине из-за Байдена и Харрис

Он отметил, что американский лидер Джо Байден и вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис втянули Америку в конфликт. По словам Трампа, Байден почти три года обещает «выйти» из украинского конфликта.

Бывший президент США добавил, что Вашингтону необходимо выйти из этого конфликта и он может это сделать.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Камалу Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

