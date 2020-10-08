Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, практически не лечился от коронавируса и объяснил свою быструю победу над болезнью отменным здоровьем, передает РИА Новости.

"Думаю, я почти ничего не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Президент США Дональд Трамп мог заплатить порядка 100 тысяч долларов за три дня в госпитале. Такое исследование провели журналисты The New York Times. Трамп прилетел и улетел из больницы на вертолете и проходил экспериментальную терапию антителами, а также регулярно сдавал тесты на коронавирус нового типа, получал стероиды и кислород.