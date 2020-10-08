Трамп рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, практически не лечился от коронавируса и объяснил свою быструю победу над болезнью отменным здоровьем, передает РИА Новости.

"Думаю, я почти ничего не принимал. Я думаю, что уже закончил практически все", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

Президент США Дональд Трамп мог заплатить порядка 100 тысяч долларов за три дня в госпитале. Такое исследование провели журналисты The New York Times. Трамп прилетел и улетел из больницы на вертолете и проходил экспериментальную терапию антителами, а также регулярно сдавал тесты на коронавирус нового типа, получал стероиды и кислород.

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Трамп рассказал также в эфире телеканала о своем редком здоровье.

"Я вернулся, потому что я идеальный физически экземпляр и я невероятно молод", — добавил президент.

В минувшую пятницу Трамп на своей странице в Twitter рассказал, что заразился COVID-19. Вместе с ним заболела и первая леди государства Мелания Трамп. Супруги лечились в медицинском центре имени Уолтера Рида в городе Бетесд. Уже в понедельник, 5 октября, президент был выписан из клиники. Врач Шон Конли, лечивший Трампа, заявил, что состояние американского лидера стабилизировалось, что позволяет ему покинуть медучреждение. Ранее НСН писала, что лечащий врач президента заявил об обнаружении в организме Трампа антител к коронавирусу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп
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