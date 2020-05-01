Трамп располагает информацией о лабораторном происхождении COVID-19
Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о том, что коронавирус произошел из лаборатории в китайском городе Ухань. Как отмечает РБК, об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме. Однако при этом глава государства отказался приводить какие-либо подробности, отметив лишь, что власти США ведут по этому поводу собственное расследование.
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Между тем, многие авторитетные медики считают научно необоснованной версию об утечке коронавируса из лаборатории, об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Комментируя публикацию Fox News, он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что COVID-19 был создан в лаборатории&
Ранее телеканал со ссылкой на некие «многочисленные источники» сообщил, что «нулевым» пациентом в Китае стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, которому инфекция передалась от летучей мыши.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН осудил авторов публикации за попытки строить конспирологические теории.
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