Трамп раскритиковал политику Байдена
Бывший американский лидер Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в США находится в опасности, сообщает РИА Новости.
«Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», — сказал Трамп.
В сентябре Путин прокомментировал судебное преследование бывшего президента США. «Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — заявил российский лидер. Он указал, что всё происходящее с Трампом является «преследованием по политическим мотивам».
Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом».
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