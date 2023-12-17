Трамп раскритиковал политику Байдена

«Он сказал, что Байден, и это цитата: "Политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы". Мы говорим о демократии, но весь мир смотрит на политическое преследование оппонента, который надерет ему задницу», — сказал Трамп.

В сентябре Путин прокомментировал судебное преследование бывшего президента США. «Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», — заявил российский лидер. Он указал, что всё происходящее с Трампом является «преследованием по политическим мотивам».

Ранее Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом».

