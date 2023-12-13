Трамп считает, что только он может предотвратить третью мировую войну
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания главой государства удастся избежать третьей мировой войны, сообщает РИА Новости.
Комментарий последовал перед встречей главы Украины Владимира Зеленского и его президента США Джо Байдена. «Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским – напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны», – сказал политик.
Байден на встрече с Зеленским заявил, что не хочет, чтобы Украина теряла надежду. Он одобрил выделение Киеву пакета военной помощи на $200 миллионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru