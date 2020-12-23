Трамп раскритиковал конгрессменов за пакет экономической помощи
Действующий президент США Дональд Трамп отказался подписывать разработанный Конгрессом США законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны. В своем Twitter он заявил о необходимости внести изменения в документ.
В ходе видеообращения президент назвал разработанный Конгрессом США документ «бесчестием» и отметил, что его положения критически отличаются от того, что звучало во время переговоров. Он добавил, что 45-страничный законопроект получился слишком длинным и сложным и обвинил конгрессменов в том, что они его не читали.
Трамп призвал увеличить объем финансовой помощи с 600 долларов до 2 тысяч долларов на человека или до 4 тысяч на семью. Он отметил, что Конгресс в первую очередь должен поддержать население, малый и средний бизнес, а не учреждения культуры и экологические программы. Кроме того, президент обвинил авторов законопроекта в чрезмерной помощи другим странам, включая 85,5 млн долларов для Камбоджи, 134 млн долларов для Бирмы и 1,3 млрд долларов для Египта, который, по словам Трампа, «практически всю эту сумму потратит на покупку российского вооружения».
Принятый сенатом Конгресса США пакет мер поддержки экономики включает еженедельные выплаты в размере 600 долларов большинству американцев и по 300 долларов тем, кто из-за пандемии коронавируса остался без работы.
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