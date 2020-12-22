Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер

Верхняя палата Конгресса США одобрила проект бюджета на 2021 финансовый год и меры стимулирования экономики страны. Об этом пишет ТАСС.

Ожидается, что в ближайшее время документы подпишет президент США Дональд Трамп.

Ранее между Демократической и Республиканской партиями США были разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны, объем которого составил почти 900 млрд долларов. Принятие закона о бюджете дополняет проект финансирования правительства в размере 1,4 трлн долларов.

Разработчики бюджета планируют потратить на вакцинацию населения от COVID 69 млрд долларов. Общий объем финансовых вложений на борьбу c коронавирусом и стимулирование экономического роста в США с начала пандемии составил 6 трлн рублей.





