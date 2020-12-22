Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер
Верхняя палата Конгресса США одобрила проект бюджета на 2021 финансовый год и меры стимулирования экономики страны. Об этом пишет ТАСС.
Ожидается, что в ближайшее время документы подпишет президент США Дональд Трамп.
Ранее между Демократической и Республиканской партиями США были разногласия по новому пакету мер стимулирования экономики страны, объем которого составил почти 900 млрд долларов. Принятие закона о бюджете дополняет проект финансирования правительства в размере 1,4 трлн долларов.
Разработчики бюджета планируют потратить на вакцинацию населения от COVID 69 млрд долларов. Общий объем финансовых вложений на борьбу c коронавирусом и стимулирование экономического роста в США с начала пандемии составил 6 трлн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- Исследователи определили среднее время поиска работы в России
- Большинство фейков в 2020 году было связано с COVID-19
- Счетная палата сообщила о недоплатах бюджетникам в половине регионов
- Из-за извержения Шивелуча установлен красный уровень авиаопасности
- Боязнь ребенка Деда Мороза назвали нормальной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru