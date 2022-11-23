Канье Уэст предложил Трампу быть его «вице-президентом» на выборах

Музыкант, планирующий принять участие в выборах главы государства в 2024 году, рассказал, что сделал это в Мар-а-Лаго, во время визита во флоридскую резиденцию Трампа.

Также рэпер предложил своим читателям угадать ответ бывшего президента. По состоянию на 15:00 мск почти 60% респондентов высказались за то, что Трамп согласился.

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году, сообщает RT.