Канье Уэст предложил Трампу быть его «вице-президентом» на выборах

Американский рэпер Канье Уэст в своих соцсетях заявил, что предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его избирательной кампании в качестве «вице-президента».

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Музыкант, планирующий принять участие в выборах главы государства в 2024 году, рассказал, что сделал это в Мар-а-Лаго, во время визита во флоридскую резиденцию Трампа.

Также рэпер предложил своим читателям угадать ответ бывшего президента. По состоянию на 15:00 мск почти 60% респондентов высказались за то, что Трамп согласился.

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году, сообщает RT.

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы Президента СШАПрезидент СШАРэпер
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