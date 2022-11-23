Канье Уэст предложил Трампу быть его «вице-президентом» на выборах
Американский рэпер Канье Уэст в своих соцсетях заявил, что предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его избирательной кампании в качестве «вице-президента».
Музыкант, планирующий принять участие в выборах главы государства в 2024 году, рассказал, что сделал это в Мар-а-Лаго, во время визита во флоридскую резиденцию Трампа.
Также рэпер предложил своим читателям угадать ответ бывшего президента. По состоянию на 15:00 мск почти 60% респондентов высказались за то, что Трамп согласился.
Ранее бывший лидер США Дональд Трамп объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году, сообщает RT.
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