СМИ: Россия захотела включить в обмен заключенными пожизненно осужденного в Германии россиянина

По данным СМИ, речь идет о Вадиме Красикове, который якобы является сотрудником российских спецслужб. Телеканал сообщает, что Москва передала соответствующий запрос Вашингтону по неофициальным каналам ФСБ, а американская сторона запросила данные у Берлина.

CNN отмечает, что источник в правительстве Германии подтвердил информацию о запросе. При этом собеседник из США заявил о «проверке статуса» россиянина.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Кремль не прокомментировал сообщения о возможном обмене.

