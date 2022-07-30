СМИ: Россия захотела включить в обмен заключенными пожизненно осужденного в Германии россиянина

Американские власти неофициально запросили ФРГ о возможности включения в обмен заключенными с Россией еще одного гражданина РФ, который был обвинен в убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

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По данным СМИ, речь идет о Вадиме Красикове, который якобы является сотрудником российских спецслужб. Телеканал сообщает, что Москва передала соответствующий запрос Вашингтону по неофициальным каналам ФСБ, а американская сторона запросила данные у Берлина.

CNN отмечает, что источник в правительстве Германии подтвердил информацию о запросе. При этом собеседник из США заявил о «проверке статуса» россиянина.

Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ, и Бриттни Грайнер, которую обвинили в контрабанде наркотиков. Кремль не прокомментировал сообщения о возможном обмене.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбменГерманияСШАРоссия
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