Трамп попытался заблокировать материалы о штурме Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп пытается в судебном порядке заблокировать передачу комитету по расследованию беспорядков в Капитолии материалы о событиях 6 января, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный архив.
Директор Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластер заявил, что среди конкретных документов, которые бывший глава госудерства пытался заблокировать, 30 страниц «ежедневных президентских дневников, расписаний, информации о встречах с посетителями Белого дома, журналов активности, журналов вызовов и контрольных списков смены коммутаторов, показывающих звонки президенту и вице-президенту». Также речь идет о 13 страницах «проектов выступлений, замечаний и переписки, касающихся событий 6 января 2021 года» и «три рукописные заметки, касающиеся штурма Капитолия.
В январе сторонники Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский.
Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что беспорядки в Вашингтоне являются «беспрецедентной атакой» на политические институты государства.
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