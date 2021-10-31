Трамп попытался заблокировать материалы о штурме Капитолия

Директор Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации Билли Ластер заявил, что среди конкретных документов, которые бывший глава госудерства пытался заблокировать, 30 страниц «ежедневных президентских дневников, расписаний, информации о встречах с посетителями Белого дома, журналов активности, журналов вызовов и контрольных списков смены коммутаторов, показывающих звонки президенту и вице-президенту». Также речь идет о 13 страницах «проектов выступлений, замечаний и переписки, касающихся событий 6 января 2021 года» и «три рукописные заметки, касающиеся штурма Капитолия.

В январе сторонники Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщалось о четырёх погибших. Погибли пять человек, в том числе один полицейский.

Экс-президент США Билл Клинтон заявил, что беспорядки в Вашингтоне являются «беспрецедентной атакой» на политические институты государства.

