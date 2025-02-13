Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин хочет разрешения конфликта вокруг Украины на постоянной основе, сообщает CBS News.
«Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», – заявил президент США.
Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта. Он отметил, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт между Москвой и Киевом.
Также политик заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru