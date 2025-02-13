Трамп: Путин хочет разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

«Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», – заявил президент США.

Трамп отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта. Он отметил, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт между Москвой и Киевом.

Также политик заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

