Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что на Украине нужно проводить выборы руководства страны.

«Когда-нибудь надо проводить выборы», — заявил глава государства.

На вопрос о том, не считает ли он, что исключает украинского президента Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию, Трамп ответил отрицательно.

Также политик заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

