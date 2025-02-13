Трамп заявил, что на Украине нужно проводить выборы руководства
13 февраля 202502:02
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что на Украине нужно проводить выборы руководства страны.
«Когда-нибудь надо проводить выборы», — заявил глава государства.
На вопрос о том, не считает ли он, что исключает украинского президента Владимира Зеленского из своих усилий по урегулированию, Трамп ответил отрицательно.
Также политик заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru