Трамп: Путин человек, с которым можно вести переговоры по Украине

«Да, он такой», — указал политик, отметив, что хорошо ладил с российским лидером, когда был президентом.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед Путиным, позволяя ему делать все, что он захочет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

