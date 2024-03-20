Трамп: Путин человек, с которым можно вести переговоры по Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил телеканалу GB News, что с президентом России Владимиром Путиным можно вести переговоры по кризису вокруг Украины.

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«Да, он такой», — указал политик, отметив, что хорошо ладил с российским лидером, когда был президентом.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Трамп якобы преклоняется перед Путиным, позволяя ему делать все, что он захочет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Путин

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