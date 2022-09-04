Трамп процитировал Ленина в контексте рассуждений о чистоте выборов в США
Экс-президент США Дональд Трамп в рассуждениях о честности выборов в стране, заявил, что «тот, кто считает голоса, важнее кандидата», передает ТАСС.
«Слова, которые, я полагаю, произнёс Ленин... Он сказал: «Тот, кто считает голоса, важнее кандидата». Получается, что это правда. Занимающиеся подсчётом голосов гораздо важнее, чем кандидат, как было сказано Лениным», — приводит цитату Трампа RT.
Ранее Трамп призвал признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом сообщает ТАСС.
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