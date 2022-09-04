Трамп процитировал Ленина в контексте рассуждений о чистоте выборов в США

«Слова, которые, я полагаю, произнёс Ленин... Он сказал: «Тот, кто считает голоса, важнее кандидата». Получается, что это правда. Занимающиеся подсчётом голосов гораздо важнее, чем кандидат, как было сказано Лениным», — приводит цитату Трампа RT.

Ранее Трамп призвал признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые. Об этом сообщает ТАСС.

