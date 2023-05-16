Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Москвой
16 мая 202302:34
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года.
По его словам, граждане США были обмануты. Как отметил политик, «ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!».
Ранее спецпрокурор США заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru