Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Москвой

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал доклад об отсутствии доказательств его связи с Россией на выборах 2016 года.

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По его словам, граждане США были обмануты. Как отметил политик, «ФБР никогда не следовало начинать расследование Трампа и России!».

Ранее спецпрокурор США заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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