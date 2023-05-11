Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в США
Бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт в стране, если администрация Соединенных Штатов не согласится на масштабное сокращение расходов. Об этом политик заявил в эфире телеканала CNN.
«Я говорю ... конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — подчеркнул Трамп.
Экс-президент выразил надежду, что демократы уступят требованиям, сократят расходы бюджета в обмен на повышение предельного уровня госдолга и дефолт не понадобится, пишет «Свободная пресса».
Ранее палата представителей американского конгресса приняла закон, повышающий потолок госдолга страны на $1,5 трлн долларов и снижающий бюджетные расходы на $4,5 трлн долларов. Документ вызвал споры в парламенте, кроме того, Белый дом раскритиковал документ, отмечает РЕН ТВ.
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