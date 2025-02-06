Корабли США не будут платить сбор за проход через Панамский канал

Власти Панамы решили отменить сборы за проход по Панамскому каналу американских судов, сообщил Госдеп США.

«Триллионы долларов»: Китай сможет обойти ограничения Трампа в Панамском канале

Это решение сэкономит Вашингтону миллионы долларов ежегодно, отметило внешнеполитическое ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти добьются возвращения контроля над Панамским каналом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КораблиСШАПанама

Горячие новости

Все новости

партнеры