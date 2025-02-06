Корабли США не будут платить сбор за проход через Панамский канал
6 февраля 202506:01
Власти Панамы решили отменить сборы за проход по Панамскому каналу американских судов, сообщил Госдеп США.
Это решение сэкономит Вашингтону миллионы долларов ежегодно, отметило внешнеполитическое ведомство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти добьются возвращения контроля над Панамским каналом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru