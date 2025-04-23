Трамп призвал главу ФРС снизить ставку

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС

При этом он вновь призвал его снизить ключевую ставку как можно скорее. Президент считает, что это идеальное время для снижения ключевой ставки.

«Снижай процентные ставки, Джером, и прекрати играть в политику», — заявил ранее Трамп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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