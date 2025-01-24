Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выступает за существенное снижение банковских процентных ставок в стране, что в том числе повлекло бы снижение цен на нефть.



«И, когда цены на нефть понижаются, все станет дешевле для американцев, да и мира в целом», - заявил Трамп.

По его прогнозу, темпы инфляции в США снизились бы, и это позволило бы дальше понижать банковские процентные ставки. Глава государства утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли он встречаться с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом для обсуждения вопроса о величине ставки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть, передает «Радиоточка НСН».

