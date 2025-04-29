Трамп признался, что сам пишет посты в соцсетях

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Atlantic признался, что самостоятельно пишет свои посты в социальных сетях.

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По его словам, он делает это «чертовски быстро» и получает удовольствие от этого процесса.

«Иногда я диктую, но мне нравится делать это самому», - заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что его первый срок на посту главы государства существенно отличается от второго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СоцсетиПрезидент СШАДональд Трамп

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