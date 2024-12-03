Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не освободят

Политик пообещал наказать виновных, если заложников не освободят до его инаугурации. Трамп намерен решить этот вопрос в ближайшее время.

Напряжение внутри Израиля может перерасти в беспорядки, однако у Нетаньяху будет поддержка США, заявил НСН Саймон Ципис.

