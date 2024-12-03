Трамп пригрозил расплатой, если заложников в Газе не освободят
3 декабря 202405:01
Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп пригрозил в соцсети Truth Social жестокой расплатой ответственным за удержание заложников в секторе Газа.
Политик пообещал наказать виновных, если заложников не освободят до его инаугурации. Трамп намерен решить этот вопрос в ближайшее время.
Напряжение внутри Израиля может перерасти в беспорядки, однако у Нетаньяху будет поддержка США, заявил НСН Саймон Ципис.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru