Трамп перепутал российских блогеров с хакерами
Комментируя расследование якобы российского вмешательства в американские выборы 2016 года президент США Дональд Трамп перепутал хакеров и блогеров. Оговорка случилась в эфире телеканала Fox News, куда Трамп сам позвонил, по данным The Inquisitr, чтобы обсудить слушания в Конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».
«Но в длинном, бессвязном интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити, — с которым, говорят, Трамп болтает по ночам перед сном, — Трамп, похоже, запутался по поводу характера российской кибератаки на президентские выборы в 2016 году. Атаки, призванной помочь Трампу победить на тех выборах, по словам Мюллера и американских спецслужб», — цитирует спецкор НСН публикацию The Inquisitr.
Трамп заявил в эфире, что «все эти вещи, как российские блоггеры - они не имели к нам никакого отношения, и все это знали ... блоггеры в России». Как отмечает журналист Аарон Рупар, президент вероятно хотел сказать «хакеры», а не «блогеры».
TRUMP: "You know, all of these things like the Russian bloggers -- they had nothing to do with us, and everybody knew it ... bloggers in Russia."— Aaron Rupar (@atrupar) July 26, 2019
(The word he was looking for is "hackers.") pic.twitter.com/0ryg6Adnjq
Также отмечается, что в докладе Мюллера по «российскому делу» нет ни слова о российских блогерах.
Напомним, что в среду, 24 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в ходе слушаний в Конгрессе обвинения России в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году. При этом он подчеркнул, что в ходе расследования не было найдено никаких доказательств того, что предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа и Россия были в заговоре.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв рассказал НСН, почему экс-спецпрокурор вынужден оправдываться за свой доклад о «русском следе» в выборах президента США.
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