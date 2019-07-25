В США назвали «российским вмешательством» дискуссии о пицце с ананасом в интернете

После этого агенты начинают участвовать в онлайн-дискуссиях по тому или иному вопросу, в данном случае о том, нужен ли на пицце ананас.

«Американцы часто участвуют в здоровых дебатах на любое количество тем. Иностранные инфлюэнсеры пытаются загрязнять эти дебаты недостоверной информацией и делать наши позиции более экстремальными, путем завязывания конфликтов и “троллинга” людей онлайн», — передает спецкор НСН выводы американских экспертов по кибербезопасности.

Так, например, пытающиеся вмешаться в американские выборы, как-то связанные с пиццей, могут распространять сообщения «Против ананаса – против Америки!» или «Миллениалы испортили пиццу!».

Иногда раздутые аргументы иностранных агентов попадают в основной новостной поток, что дает им возможность повлиять на большую аудиторию, отмечают эксперты МВБ.

