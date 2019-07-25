В США назвали «российским вмешательством» дискуссии о пицце с ананасом в интернете
В Министерстве внутренней безопасности США придумали, как объяснить приписываемое России вмешательство в американские выборы с помощью пиццы.
В четверг, 25 июля Агентство по кибербезопасности внутри МВБ опубликовало в Twitter подробное объяснение, как иностранные агенты могут использовать разногласия по поводу пиццы с ананасами для сеяния раздора в обществе.
With pineapple or without? Which way is the right way to have your pizza? #waronpineapple https://t.co/LXdPagOLPx pic.twitter.com/dFhKBoYAfD— Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (@CISAgov) July 25, 2019
Как сообщают эксперты, сначала иностранные агенты находят важный и спорный вопрос.
«Они не стремятся выиграть спор, они хотят нас разделить», — цитирует спецкор НСН публикацию Агентства по кибербезопасности.
Затем злоумышленники создают аккаунты в соцсетях, но зачастую используют одни и те же под разными именами. Эксперты советуют просматривать историю аккаунта, а также отмечают, что у настоящих аккаунтов обычно есть несколько интересов и контент из разных источников.
После этого агенты начинают участвовать в онлайн-дискуссиях по тому или иному вопросу, в данном случае о том, нужен ли на пицце ананас.
«Американцы часто участвуют в здоровых дебатах на любое количество тем. Иностранные инфлюэнсеры пытаются загрязнять эти дебаты недостоверной информацией и делать наши позиции более экстремальными, путем завязывания конфликтов и “троллинга” людей онлайн», — передает спецкор НСН выводы американских экспертов по кибербезопасности.
Так, например, пытающиеся вмешаться в американские выборы, как-то связанные с пиццей, могут распространять сообщения «Против ананаса – против Америки!» или «Миллениалы испортили пиццу!».
Иногда раздутые аргументы иностранных агентов попадают в основной новостной поток, что дает им возможность повлиять на большую аудиторию, отмечают эксперты МВБ.
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