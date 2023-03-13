Трамп предрек США новую Великую депрессию

Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.

«В доказательство этому банки уже банкротятся», - написал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала план США по решению банковского кризиса.

