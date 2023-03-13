Трамп предрек США новую Великую депрессию

США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена, написал в своей социальной сети Truth Social его предшественник Дональд Трамп.

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Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.

«В доказательство этому банки уже банкротятся», - написал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала план США по решению банковского кризиса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкиДональд Трамп
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