Трамп предрек США новую Великую депрессию
США грозит новая Великая депрессия из-за политики американского лидера Джо Байдена, написал в своей социальной сети Truth Social его предшественник Дональд Трамп.
Бывший президент США сравнил Байдена с Гербертом Гувером, который руководил страной во время Великой депрессии с 1929 по 1933 год. При этом нынешний кризис будет гораздо сильнее, чем в прошлом веке, считает республиканец.
«В доказательство этому банки уже банкротятся», - написал Трамп.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала план США по решению банковского кризиса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru