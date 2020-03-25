Трамп предположил, что американцам стоит вернуться к работе

По мнению президента, от гриппа и от автомобильных аварий погибает большее количество людей, а экономический спад может стоить стране еще большее число жертв. Как заявил президент США, американцы не хотят оставаться взаперти. Он добавил, что эти меры могут "разрушить страну". Трамп выразил огорчение из-за того, что экономический рост, который наблюдался в стране еще месяц назад, сейчас прекратился.

Во вторник 24 марта в США было около 50 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, из них 622 погибли, а 361 человек выздоровели.

