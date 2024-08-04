Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными

Он назвал сделку «великолепной». При этом экс-президент указал, что для США сделка была ужасной.

Ранее один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал о встрече в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

