Трамп поздравил Путина со сделкой по обмену заключенными

Бывший американский президент Дональд Трамп поздравил президента РФ Владимира Путина со сделкой по обмену заключенными со странами Запада.

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Он назвал сделку «великолепной». При этом экс-президент указал, что для США сделка была ужасной.

Ранее один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал о встрече в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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