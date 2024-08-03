Бербок: Обмен заключенными с РФ является деликатной дилеммой

Крупный обмен заключенными между Россией и западными странами является «крайне деликатной дилеммой». Об этом сообщает немецкая национальная телевизионная служба новостей «Tagesschau» со ссылкой на главу МИД Германии Анналену Бербок.

По ее словам, решение об обмене заключенными, в том числе о выдаче Вадима Красикова, в федеральном правительстве было принято нелегко. Отмечается, что за последние годы это был самый масштабный обмен заключенными, так как в списках значились 24 человека, в том числе восемь граждан России.

До этого в МИД Германии воздержались от комментариев на данную тем, сославшись на то, что ведомство не несет ответственности за чье-либо освобождение. При этом в немецкой прокуратуре выразили недовольство из-за освобождения Красикова, назвав такие действия «уступкой России».

Вадим Красиков — офицер российских спецслужб. В 2021 году его приговорили к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили.

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В рамках крупнейшей за последние годы операции по обмену заключенными, которая накануне завершилась в Турции, в РФ также вернулись Артем и Анна Дульцевы из Словении, Михаил Микушин из Норвегии, Павел Рубцов из Польши, Владислав Клюшин, Вадим Конощенко и Роман Селезнев из США.

Ранее адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с НСН заявила, что беспрецедентный обмен заключенными из семи стран не состоялся бы без содействия российских и американских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости
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