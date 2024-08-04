Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным
4 августа 202403:33
Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал о встрече в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».
По его словам, он никогда не думал, что «такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком». Селезнев отметил, что Путин пожал ему руку, они перекинулись парой слов в здании аэропорта. Он не уточнил, что сказал президент.
Ранее Селезнев рассказал, что его два раза пытались убить в американской тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным
- На Украине прошел митинг с требованием отпустить мобилизованных
- Ротавирусом отравились дети в лагере под Калининградом
- СМИ: Ветеран боевых действий стал фигурантом дела Савельева
- Суд в Саратове пересмотрит приговор по делу Фургала
- В Крыму задержаны подозреваемые в избиении боксера-чемпиона
- Выступление Ивана Урганта отменили в Санкт-Петербурге
- СМИ: Уоррен Баффетт продал почти половину своих акций Apple
- Дроны-камикадзе атаковали три села в Белгородской области
- Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru