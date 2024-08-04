Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным

По его словам, он никогда не думал, что «такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком». Селезнев отметил, что Путин пожал ему руку, они перекинулись парой слов в здании аэропорта. Он не уточнил, что сказал президент.

Ранее Селезнев рассказал, что его два раза пытались убить в американской тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

