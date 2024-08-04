Возвращенный по обмену Селезнев поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Один из вернувшихся по обмену россиян Роман Селезнев рассказал о встрече в аэропорту с президентом России Владимиром Путиным, сообщают «Известия».

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По его словам, он никогда не думал, что «такой высокопоставленный чиновник может быть еще и человеком». Селезнев отметил, что Путин пожал ему руку, они перекинулись парой слов в здании аэропорта. Он не уточнил, что сказал президент.

Ранее Селезнев рассказал, что его два раза пытались убить в американской тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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