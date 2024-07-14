Трамп появился на публике после покушения
14 июля 202409:40
Экс-глава США Дональд Трамп прилетел в Нью-Джерси, тем самым впервые появившись на публике после покушения на него 13 июля, сообщает «РЕН ТВ».
На появившихся видеокадрах видно, как политик уверенно спускается по трапу самолета и машет журналистам.
После этого бывшего президента встретила личная охрана и вооруженный сотрудник секретной службы.
Ранее сообщалось, что, несмотря на нападение, Трамп приедет в Милуоки на съезд Республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru