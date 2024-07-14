Трамп появился на публике после покушения

Экс-глава США Дональд Трамп прилетел в Нью-Джерси, тем самым впервые появившись на публике после покушения на него 13 июля, сообщает «РЕН ТВ».

Полиция ищет других возможных подозреваемых в покушении на Трампа

На появившихся видеокадрах видно, как политик уверенно спускается по трапу самолета и машет журналистам.

После этого бывшего президента встретила личная охрана и вооруженный сотрудник секретной службы.

Ранее сообщалось, что, несмотря на нападение, Трамп приедет в Милуоки на съезд Республиканской партии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дональд Трамп // flickr.com
ТЕГИ:ПокушениеВыборы Президента СШАДональд Трамп

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