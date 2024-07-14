Полиция ищет других возможных подозреваемых в покушении на Трампа

При этом правоохранительные органы ищут других возможных подозреваемых. Полиция будет искать любую дополнительную информацию, которая может указать на кого-либо еще, кто мог быть причастен к произошедшему.

Стрельбу на митинге устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

