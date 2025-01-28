В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев
Американская служба гражданства и иммиграции (USCIS) объявила о приостановке приема заявок на въезд беженцев с Украины по программе «Единение ради Украины». Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в связи с указом об укреплении границ США служба временно приостанавливает прием специальной формы, заявлений на поддержку и деклараций о финансовой поддержке «до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует этот указ».
Украинские беженцы, которые уже находятся в США, могут за 180 дней до истечения срока пребывания подать заявку на его продление. Кроме того, уже запущенный процесс подачи заявлений на продление либо получение разрешения на работу для переселенцев остается в силе.
Программа «Единение ради Украины» действовала с апреля 2022 года. Украинцы и члены их семей могли приехать в США на срок до двух лет при наличии местного спонсора, готового оказывать помощь.
Ранее Норвегия, Венгрия и Чехия начали отказывать в предоставлении убежища украинцам с запада страны, проживающим «достаточно далеко от линии фронта», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов
- Песков заявил о заинтересованности России в поставках газа в Европу
- Абхазия проведет переговоры с «Интер РАО» о поставках электроэнергии
- Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался гражданином Украины
- В Египте опровергли информацию о переговорах ас-Сиси и Трампа
- В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев
- ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области
- В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет из-за наркотиков
- Роспотребнадзор проверит информацию о неизвестной болезни в Индии
- Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru