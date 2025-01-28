В США приостановили прием заявок на въезд украинских беженцев

Американская служба гражданства и иммиграции (USCIS) объявила о приостановке приема заявок на въезд беженцев с Украины по программе «Единение ради Украины». Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в связи с указом об укреплении границ США служба временно приостанавливает прием специальной формы, заявлений на поддержку и деклараций о финансовой поддержке «до завершения пересмотра всех процессов гуманитарного допуска, как того требует этот указ».

Украинские беженцы, которые уже находятся в США, могут за 180 дней до истечения срока пребывания подать заявку на его продление. Кроме того, уже запущенный процесс подачи заявлений на продление либо получение разрешения на работу для переселенцев остается в силе.

Программа «Единение ради Украины» действовала с апреля 2022 года. Украинцы и члены их семей могли приехать в США на срок до двух лет при наличии местного спонсора, готового оказывать помощь.

Ранее Норвегия, Венгрия и Чехия начали отказывать в предоставлении убежища украинцам с запада страны, проживающим «достаточно далеко от линии фронта», напоминает «Свободная пресса».

