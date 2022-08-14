Адвокат Трампа заявлял об отсутствии у политика секретных документов

«Адвокат подписал заявление в июне о том, что все документы с пометкой "секретно" и содержавшиеся в коробках в хранилище в Мар-а-Лаго возвращены правительству», — пишет издание.

Не исключено, что именно это заявление заставило власти США подозревать, что в поместье Трампа хранятся секретные документы, с которыми обращаются недолжным образом. Утверждается, что в распоряжении Минюста оказались записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго.

Напомним, агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Спецслужба собрала четыре набора материалов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» бумаг.

