Адвокат Трампа заявлял об отсутствии у политика секретных документов
В июне адвокат бывшего американского лидера Дональда Трампа подписал заявление об отсутствии у его клиента каких-либо секретных документов, сообщает The New York Times.
«Адвокат подписал заявление в июне о том, что все документы с пометкой "секретно" и содержавшиеся в коробках в хранилище в Мар-а-Лаго возвращены правительству», — пишет издание.
Не исключено, что именно это заявление заставило власти США подозревать, что в поместье Трампа хранятся секретные документы, с которыми обращаются недолжным образом. Утверждается, что в распоряжении Минюста оказались записи с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго.
Напомним, агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Спецслужба собрала четыре набора материалов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» бумаг.
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