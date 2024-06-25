Трамп потребовал проверить Байдена на стимулирующие препараты

Бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social Трамп вновь потребовал проверить главу Белого дома Джо Байдена на наличие стимулирующих препаратов.

Трамп хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности

Он заявил, что и сам не против пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами, которые состоятся 27 июня. «Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился», — написал политик.

Дебаты покажет телеканал CNN в прямом эфире.

Ранее стало известно, что Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДжо БайденДональд Трамп

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