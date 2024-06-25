Трамп потребовал проверить Байдена на стимулирующие препараты

Он заявил, что и сам не против пройти аналогичный допинг-тест перед дебатами, которые состоятся 27 июня. «Тест на вещества для жуликоватого Джо Байдена??? Я тоже бы немедленно согласился», — написал политик.

Дебаты покажет телеканал CNN в прямом эфире.

Ранее стало известно, что Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

